Глейхенгауз поделился впечатлениями от выступления Щербаковой и Хромых на «Гран-при» в Италии

Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о впечатлениях от выступления Анны Щербаковой и Майи Хромых на этапе «Гран-при» в Италии.

«Есть моменты, которые нас порадовали, есть, которые нас огорчили, но над которыми надо работать. В целом все текущие результаты промежуточные, они как этап подготовки к чемпионату России и Олимпиаде.

Недовольны, конечно, короткой программой, потому что форма Ани на этих соревнованиях уже была лучше, и то, как она потренировалась здесь и в первый день, и в день короткой программы, не предвещало такой ошибки (на каскаде с риттбергером), поэтому надо было разобраться. Зная ее характер и количество проведенных соревнований более высокого уровня, чем этап Гран-при, понимаю, что вряд ли она перенервничала. Будем разбираться», — приводит слова Даниила ТАСС.

Щербакова победила на турнире. После короткой программы она занимала третье промежуточное место. Но в произвольной программе россиянка чисто исполнила четверной флип и по сумме выступлений набрала 236,78 балла.

Хромых, прыгнувшая два четверных тулупа, набрала 226,35 балла и заняла второе итоговое место.