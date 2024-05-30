Дзюба мог бы побить рекорд Кержакова в «Кайрате»... Кержакова. А куда еще податься Артему?
Дзюба официально ушел из «Локомотива» (что и требовалось доказать), но абсолютно уверен, что карьеру он не закончит. Потому что Артем везде, где только можно, хочет стать первым. А в «Клубе 100 российских бомбардиров», много лет назад основанном «СЭ», Артем идет на втором месте с 229 голами, уступая четыре мяча Александру Кержакову.
Дистанция слишком короткая, чтобы удержаться от соблазна ее преодолеть. Я бы хотел, чтобы Кержаков остался первым — у этого человека был СВОЙ клуб, а в «Динамо» он из «Севильи» возвращался потому, что «Зениту» в тот момент он не был нужен. Саша наивно думал, что из РФПЛ шансов поехать на Евро-2008 у него будет больше, чем со скамейки «Севильи» (после доверявшего ему Хуанде Рамоса его плотно посадил туда Маноло Хименес), но как раз из «Динамо» Гус его в Австрию/Швейцарию и не взял...
Но у Кержакова были и 1+1 за «Севилью» в ворота «Барселоны», когда он после игры обменялся майками с юным, игравшим еще под 19-м номером Месси, и выигрыш Кубка УЕФА — не в родном «Зените», так в той же «Севилье», и красивое возвращение домой при Спаллетти...
У Александра в футболе был и есть родной дом — «Зенит». Там он начал взрослую карьеру в 2001-м при Юрии Морозове и кувыркался вместе с таким же юным Андреем Аршавиным, когда забил с его передачи первый гол в карьере — «Спартаку». Там же закончил в 2017-м после очень уважительно к нему относившегося Мирчи Луческу, увидев, что его сменщику Роберто Манчини не нужен.
У Дзюбы, очень приличного форварда, проведшего яркую и убедительную карьеру, такого дома нет. Поэтому лучшим бомбардиром страны мне хочется видеть Александра...
Где же Артем будет пытаться превзойти рекорд Кержакова?
«Оренбург» уже сказал — у него на Дзюбу нет денег. И в футболе этой команды я Артема себе не представляю.
Андрей Талалаев на вопрос о Дзюбе сказал: «Без комментариев». Говорит ли это о том, что там какие-то процессы идут? Не уверен. Хотя центрфорвард «Химкам» нужен.
Зимой полтора года назад, когда пошел слух о переходе Дзюбы в «Торпедо», тот же Талалаев позвал его на разговор на сборы в Турцию — просто посмотреть друг другу в глаза, лично обсудить роль в команде. Дзюбой и его представителем Гольдманом ситуация была перевернута — мол, его позвали на просмотр. В «Торпедо»!
К тому же Талалаев ставит современный футбол, а какой с Дзюбой может быть прессинг? Это взгляд в прошлое, а не в будущее.
Куда еще? «Ростов» исключен из-за Карпина. «Ахмат»... м-м-м, из-за некоторых культурно-воспитательных расхождений. «Факел» — из-за Асхабадзе, от которого он из «Спартака» и ушел. Футбол Осинькина «Крыльев» — опять же, по мне, не для Дзюбы. Принципиальных противоречий не вижу только с «Рубином», но там есть Даку, намного моложе и сейчас — качественнее, а Дзюба на лавке — это потенциальный детонатор.
Комментатор Саша Аксенов, работающий на матче «Пари НН» — «Арсенал», сказал о предметном интересе к Дзюбе со стороны нижегородцев. Но пусть они для этого сначала в РПЛ останутся — после домашнего поражения (1:2).
В Китай к Слуцкому он не может сейчас попасть юридически — «Шанхай Шэньхуа» исчерпал жесткий китайский лимит на легионеров на этот сезон. Да и едва ли это было бы надо Леониду Викторовичу, который идет без поражений на уверенном первом месте. Зачем чинить то, что работает?
Ясно одно — топ-клубы России в карьере Дзюбы на «Локомотиве» закончились. Не думаю, что «Спартак» достигнет столь «высокой степени безумства», что позовет блудного сына назад — офис клуба в этом случае, боюсь, сожгут.
Но вспомним Романа Павлюченко и Павла Погребняка — они достойно доигрывали в «Урале». Правда, «Урал» тоже на вылете...
Хоть в «Кайрат» иди. К его новому тренеру по фамилии Кержаков. Вот это был бы сюжет! Тем более что чемпионат Казахстана идет в зачет «Клуба 100» — и у Веретенникова голы оттуда значатся, и у Аршавина, и у Бесчастных, и у Тихонова, и у Титова...
Интересно — взял бы Кержаков Дзюбу?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4