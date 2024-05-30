Дзюба мог бы побить рекорд Кержакова в «Кайрате»... Кержакова. А куда еще податься Артему?

Игорь Рабинер — о вариантах для форварда, покинувшего «Локомотив».

Дзюба официально ушел из «Локомотива» (что и требовалось доказать), но абсолютно уверен, что карьеру он не закончит. Потому что Артем везде, где только можно, хочет стать первым. А в «Клубе 100 российских бомбардиров», много лет назад основанном «СЭ», Артем идет на втором месте с 229 голами, уступая четыре мяча Александру Кержакову.

Дистанция слишком короткая, чтобы удержаться от соблазна ее преодолеть. Я бы хотел, чтобы Кержаков остался первым — у этого человека был СВОЙ клуб, а в «Динамо» он из «Севильи» возвращался потому, что «Зениту» в тот момент он не был нужен. Саша наивно думал, что из РФПЛ шансов поехать на Евро-2008 у него будет больше, чем со скамейки «Севильи» (после доверявшего ему Хуанде Рамоса его плотно посадил туда Маноло Хименес), но как раз из «Динамо» Гус его в Австрию/Швейцарию и не взял...

Но у Кержакова были и 1+1 за «Севилью» в ворота «Барселоны», когда он после игры обменялся майками с юным, игравшим еще под 19-м номером Месси, и выигрыш Кубка УЕФА — не в родном «Зените», так в той же «Севилье», и красивое возвращение домой при Спаллетти...

У Александра в футболе был и есть родной дом — «Зенит». Там он начал взрослую карьеру в 2001-м при Юрии Морозове и кувыркался вместе с таким же юным Андреем Аршавиным, когда забил с его передачи первый гол в карьере — «Спартаку». Там же закончил в 2017-м после очень уважительно к нему относившегося Мирчи Луческу, увидев, что его сменщику Роберто Манчини не нужен.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Дзюбы, очень приличного форварда, проведшего яркую и убедительную карьеру, такого дома нет. Поэтому лучшим бомбардиром страны мне хочется видеть Александра...

Где же Артем будет пытаться превзойти рекорд Кержакова?

«Оренбург» уже сказал — у него на Дзюбу нет денег. И в футболе этой команды я Артема себе не представляю.

Андрей Талалаев на вопрос о Дзюбе сказал: «Без комментариев». Говорит ли это о том, что там какие-то процессы идут? Не уверен. Хотя центрфорвард «Химкам» нужен.

Зимой полтора года назад, когда пошел слух о переходе Дзюбы в «Торпедо», тот же Талалаев позвал его на разговор на сборы в Турцию — просто посмотреть друг другу в глаза, лично обсудить роль в команде. Дзюбой и его представителем Гольдманом ситуация была перевернута — мол, его позвали на просмотр. В «Торпедо»!

К тому же Талалаев ставит современный футбол, а какой с Дзюбой может быть прессинг? Это взгляд в прошлое, а не в будущее.

Куда еще? «Ростов» исключен из-за Карпина. «Ахмат»... м-м-м, из-за некоторых культурно-воспитательных расхождений. «Факел» — из-за Асхабадзе, от которого он из «Спартака» и ушел. Футбол Осинькина «Крыльев» — опять же, по мне, не для Дзюбы. Принципиальных противоречий не вижу только с «Рубином», но там есть Даку, намного моложе и сейчас — качественнее, а Дзюба на лавке — это потенциальный детонатор.

Комментатор Саша Аксенов, работающий на матче «Пари НН» — «Арсенал», сказал о предметном интересе к Дзюбе со стороны нижегородцев. Но пусть они для этого сначала в РПЛ останутся — после домашнего поражения (1:2).

В Китай к Слуцкому он не может сейчас попасть юридически — «Шанхай Шэньхуа» исчерпал жесткий китайский лимит на легионеров на этот сезон. Да и едва ли это было бы надо Леониду Викторовичу, который идет без поражений на уверенном первом месте. Зачем чинить то, что работает?

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ясно одно — топ-клубы России в карьере Дзюбы на «Локомотиве» закончились. Не думаю, что «Спартак» достигнет столь «высокой степени безумства», что позовет блудного сына назад — офис клуба в этом случае, боюсь, сожгут.

Но вспомним Романа Павлюченко и Павла Погребняка — они достойно доигрывали в «Урале». Правда, «Урал» тоже на вылете...

Хоть в «Кайрат» иди. К его новому тренеру по фамилии Кержаков. Вот это был бы сюжет! Тем более что чемпионат Казахстана идет в зачет «Клуба 100» — и у Веретенникова голы оттуда значатся, и у Аршавина, и у Бесчастных, и у Тихонова, и у Титова...

Интересно — взял бы Кержаков Дзюбу?