Глейхенгауз: «Количество прокатов у Косторной не соответствует остальным спортсменам в группе»

Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением об Алене Косторной.

«Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней, — приводит слова Глейхенгауза ТАСС. — Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе... Нам не нужна от нее благодарность, наша задача — помочь ей достичь ее максимума. И когда у нас это получится — она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум, я думаю, что все это понимают. Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе. Халтурит? Это вам ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову. Приходит практически на все тренировки.

Сложно сказать, что проблемы с мотивацией. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Нет, проблемы с контактом с тренерским штабом нет. Мы это обсуждаем, она это прекрасно понимает. Вопрос, как ей помочь именно в этом, в этой рутине. Чтобы она могла каждый день выжимать из себя максимум. Потому что когда она каждый день выходит на соревнования, все равно всегда делает больше, чем показывает на тренировках».

На этапе «Гран-при» в Канаде по итогам произвольной программы Косторная набрала 138,96 балла. Россиянка заняла третье место по сумме двух выступлений, у нее на счету 214,54 балла.