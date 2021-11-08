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Глейхенгауз о снятии Трусовой с «Гран-при» в Японии: «У Саши болит нога»

Глейхенгауз прокомментировал снятие Трусовой с этапа «Гран-при» в Японии
10:22
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Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал снятие Александры Трусовой с этапа «Гран-при» в Японии.

«У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович Дудаков. Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать. За это должен отвечать врач, который может дать профессиональную оценку травмы.

Последний раз я видел ее по видео из Америки, где она здорово выступила и заняла первое место. Это все, что я могу сейчас сказать про Сашу», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

7 ноября стало известно, что Трусова пропустит соревнования в Японии, которые пройдут с 12 по 14 ноября. Ранее россиянка победила на этапе «Гран-при» в США.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12858761

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Екатерина Савостина все материалы автора
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