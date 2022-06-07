Акатьева, Жилина и другие: на кого из российских фигуристок влияет возрастной ценз

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник, 7 июня, принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов — участников взрослых соревнований с 15 до 17 лет.

Возрастной ценз будет подниматься дважды: в следующем сезоне порог останется таким же, с сезона-2023/24 на взрослом уровне на соревнованиях под эгидой ISU смогут выступать только спортсмены, достигшие 16 лет, а с 2024/25 — 17 лет.

Приводим список российских юниорок в женском одиночном катании, которые будут выступать во время перехода на новый возрастной ценз.

Год перехода наших фигуристок во взрослый разряд

Фигуристка Старые правила * Новые правила Алина Горбачева 2022 2022 Анастасия Зинина 2022 2022 Анастасия Морозова 2022 2022 Софья Муравьева 2022 2022 Вероника Петеримова 2022 2022 Аделия Петросян 2022 2022 Софья Самоделкина 2022 2022 Вероника Яметова 2022 2023 Софья Акатьева 2023 2025 Елизавета Берестовская 2023 2025 София Важнова 2023 2025 Вероника Жилина 2023 2025 Мария Захарова 2023 2025 Елизавета Куликова 2023 2025 Алиса Двоеглазова 2024 2026 Софья Титова 2024 2026 Любовь Рубцова 2024 2026 Мария Гордеева 2025 2027 Виктория Барахтина 2025 2027 Елена Костылева 2027 2029

* Во внутренних соревнованиях на год раньше