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Сегодня, 21:00

Акатьева, Жилина и другие: на кого из российских фигуристок влияет возрастной ценз

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник, 7 июня, принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов — участников взрослых соревнований с 15 до 17 лет.

Возрастной ценз будет подниматься дважды: в следующем сезоне порог останется таким же, с сезона-2023/24 на взрослом уровне на соревнованиях под эгидой ISU смогут выступать только спортсмены, достигшие 16 лет, а с 2024/25 — 17 лет.

Приводим список российских юниорок в женском одиночном катании, которые будут выступать во время перехода на новый возрастной ценз.

Год перехода наших фигуристок во взрослый разряд

Фигуристка

Старые правила *

Новые правила

Алина Горбачева

2022

2022

Анастасия Зинина

2022

2022

Анастасия Морозова

2022

2022

Софья Муравьева

2022

2022

Вероника Петеримова

2022

2022

Аделия Петросян

2022

2022

Софья Самоделкина

2022

2022

Вероника Яметова

2022

2023

Софья Акатьева

2023

2025

Елизавета Берестовская

2023

2025

София Важнова

2023

2025

Вероника Жилина

2023

2025

Мария Захарова

2023

2025

Елизавета Куликова

2023

2025

Алиса Двоеглазова

2024

2026

Софья Титова

2024

2026

Любовь Рубцова

2024

2026

Мария Гордеева

2025

2027

Виктория Барахтина

2025

2027

Елена Костылева

2027

2029

* Во внутренних соревнованиях на год раньше

Софья Акатьева. Новый возрастной ценз принят. Что теперь ждет российское фигурное катание?

Фигурное катание
Софья Акатьева
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