Акатьева, Жилина и другие: на кого из российских фигуристок влияет возрастной ценз
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник, 7 июня, принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов — участников взрослых соревнований с 15 до 17 лет.
Возрастной ценз будет подниматься дважды: в следующем сезоне порог останется таким же, с сезона-2023/24 на взрослом уровне на соревнованиях под эгидой ISU смогут выступать только спортсмены, достигшие 16 лет, а с 2024/25 — 17 лет.
Приводим список российских юниорок в женском одиночном катании, которые будут выступать во время перехода на новый возрастной ценз.
Год перехода наших фигуристок во взрослый разряд
|
Фигуристка
|
Старые правила *
|
Новые правила
|
Алина Горбачева
|
2022
|
2022
|
Анастасия Зинина
|
2022
|
2022
|
Анастасия Морозова
|
2022
|
2022
|
Софья Муравьева
|
2022
|
2022
|
Вероника Петеримова
|
2022
|
2022
|
Аделия Петросян
|
2022
|
2022
|
Софья Самоделкина
|
2022
|
2022
|
Вероника Яметова
|
2022
|
2023
|
Софья Акатьева
|
2023
|
2025
|
Елизавета Берестовская
|
2023
|
2025
|
София Важнова
|
2023
|
2025
|
Вероника Жилина
|
2023
|
2025
|
Мария Захарова
|
2023
|
2025
|
Елизавета Куликова
|
2023
|
2025
|
Алиса Двоеглазова
|
2024
|
2026
|
Софья Титова
|
2024
|
2026
|
Любовь Рубцова
|
2024
|
2026
|
Мария Гордеева
|
2025
|
2027
|
Виктория Барахтина
|
2025
|
2027
|
Елена Костылева
|
2027
|
2029
* Во внутренних соревнованиях на год раньше