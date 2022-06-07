Депутат Милонов: «Уверен, что ни один нормальный спортсмен никуда ни в какую Америку не перейдет»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал появившуюся информацию о переходе Этери Тутберидзе и ее дочери Дианы Дэвис в сборную США по фигурному катанию.

«Самая лучшая информация об этих слухах была бы от самой Этери Георгиевны. Если бы мы услышали это из ее уст, тогда стоило бы реагировать. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что американцы пытаются уговорить сейчас наших ведущих спортсменов переходить под их чёрные знамена. Но эта перспектива для них такая себе. Большинство наших спортсменов никогда на такой шаг не согласятся. А те, кто согласятся — низкие люди и вовсе не спортсмены. Уверен, что ни один нормальный спортсмен никуда ни в какую Америку не перейдет», — заявил Милонов Betonmobile.ru.

Ранее американский журналист Дэйв Лис заявил, что Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дианы Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что Этери Тутберидзе собирается тренировать сборную США. Российский специалист все слухи опровергает.