Привалова поддерживает решение Трусовой выступить в турнире по легкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова отреагировала на участие фигуристки Александры Трусовой в турнире по легкой атлетике в Москве.

«Большое количество специалистов по легкой атлетике работает в разных видах спорта, в том числе и в фигурном катании. А фигурное катание имеет такую специфику, что там очень большое количество прыжков — так что спортсмены имеют очень хорошую подготовку. Так что, думаю, поэтому и родилась такая идея. Я ее приветствую, потому что сама занималась фигурным катанием и уже потом ушла в легкую атлетику. Понятно, что немного другая специфика — все-таки на льду они разгоняются и готовятся к прыжку. Тем не менее, это будет очень интересно», — цитирует Привалову «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.