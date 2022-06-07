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Сегодня, 19:06

Привалова поддерживает решение Трусовой выступить в турнире по легкой атлетике

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова отреагировала на участие фигуристки Александры Трусовой в турнире по легкой атлетике в Москве.

«Большое количество специалистов по легкой атлетике работает в разных видах спорта, в том числе и в фигурном катании. А фигурное катание имеет такую специфику, что там очень большое количество прыжков — так что спортсмены имеют очень хорошую подготовку. Так что, думаю, поэтому и родилась такая идея. Я ее приветствую, потому что сама занималась фигурным катанием и уже потом ушла в легкую атлетику. Понятно, что немного другая специфика — все-таки на льду они разгоняются и готовятся к прыжку. Тем не менее, это будет очень интересно», — цитирует Привалову «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/07/17889428.shtml
Фигурное катание
Александра Трусова
Ирина Привалова
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