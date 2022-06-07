Новый возрастной ценз принят. Что теперь ждет российское фигурное катание?

Через два года спортсменов до 17 лет не будут пускать на взрослые турниры.

То, о чем одни мечтали, а другие — боялись, воплотилось в жизнь — в фигурном катании больше не будет чемпионов-вундеркиндов. Уже через два года ISU начнет допускать до взрослых стартов только спортсменов, достигших полных 17 лет. Пока что у нас есть два переходных сезона. Следующий (на который, правда, нас в любом случае не пустят) состоится по прежним правилам, через год возрастную планку поднимут до 16 лет. Новость с тревогой встретили в России, ведь она прямо влияет на систему подготовки в главной команде страны — тренерском штабе Этери Тутберидзе. Успехи «фабрики чемпионов» под угрозой или к новым правилам можно быстро приспособиться?

Трагедия Софьи Акатьевой из-за «лишней» недели

Сообщество фигурного катания давно не показывало такого единодушия, как в вопросе борьбы с юными талантами. За поднятие возрастного ценза выступили 100 членов конгресса ISU. Против нововведения проголосовали всего 16 членов. Для принятия поправок необходимо было набрать простое большинство, здесь же больше двух третей делегатов конгресса в Пхукете. Собеседники «СЭ» утверждают, что еще в начале зимы уверенности в необходимости ужесточить возрастной ценз у многих национальных федераций не было, однако на них повлияла ситуация с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Кто-то сострадал юной девушке, кто-то возмущался преимуществами статуса «защищенного лица»... В любом случае у фигурных вундеркиндов после этого не оставалось шансов.

Есть, правда, и положительный итог. На столе у делегатов конгресса ISU в Пхукете было два предложения. Первое — поднять возрастной ценз сразу до 17 лет, причем со следующего сезона. На этом и настаивали изначально норвежцы, подавшие просьбу о реформе в ISU. Вторая идея шла уже от совета ISU. Предлагался постепенный переход к новой реальности. Следующий сезон никто не трогает, через год ценз поднимают до 16 лет. И только с сезона 2024/25 будет действовать правило, согласно которому фигуристки-одиночники не смогут выступать на взрослых соревнованиях, пока им не исполнится полных 17 лет на 1 июля — официальное начало сезона по правилам ISU. Точная дата крайне важна, ведь наша восходящая звезда Софья Акатьева, которая родилась 7 июля, из-за «лишней» недели будет ждать перехода во взрослые три с лишним года.

Новые звезды могут остаться без Олимпиады?

В то же время одногодки Акатьевой Софья Самоделкина, Софья Муравьева и Аделия Петросян могут выступать со взрослыми хоть в следующем году. Единственное, тут уже они попадают под другое ограничение. На том же конгрессе ISU продлили отстранение россиян на весь сезон 2022/23 (либо до «особого уведомления» совета ISU). Поэтому, вероятнее всего, дебют на международных стартах придется все-таки отложить. В любом случае в сезон 2023/24 они входят 16-летними, так что постепенный возрастной переход играет им на пользу. Успевает заскочить в последний вагон и Анастасия Зинина — фигуристка «Ангелов Плющенко», которая удивляла в прошлом сезоне уверенными четверными. Есть вариант, при котором ISU сделает особую поправку по Акатьевой, но шансов немного.

В свое время японская федерация билась за Мао Асаду, но поблажек от союза не получила. Она родилась на несколько месяцев позже дедлайна ISU, но ранее на серии «Гран-при» разрешалось участвовать фигуристкам уже с 14 лет. Это привело к удивительной ситуации — Асада выиграла предолимпийский финал «Гран-при», но в то же время на сами Игры не поехала. Главное для Акатьевой, что она успевает на Олимпиаду в Милане, но начинать взрослую карьеру сразу в олимпийский год всегда непросто. Вместе с Акатьевой рядом будут Вероника Жилина и Елизавета Куликова. А вот новая звездочка из команды Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова вынуждена будет ждать олимпийского шанса до 2030 года, когда ей будет уже 21 год. Сейчас много говорится о проблемах российской системы подготовки в связи с новыми правилами, но труднее всего придется специалистам из «Самбо-70», которые активнее всего использовали предыдущие правила.