Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований
Это неофициальный коммерческий турнир — его результаты не должны отразиться на формировании состава сборной России и на отборе фигуристов на старты из календаря ФФККР. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.
В первый день Кубка Первого канала пройдет прыжковый фестиваль, в котором примут участие спортсмены-одиночники, а также спортивные пары. 26 и 27 марта пройдут командные соревнования, в рамках которых фигуристы-участники представят свои короткие и произвольные программы.
Расписание соревнований
25 марта
18.00 — прыжковый фестиваль
26 марта
17.45 — Короткая программа / Ритмический танец
27 марта
17.15 — Произвольная программа / Произвольный танец
Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация