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Сегодня, 16:00

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований

25 марта в Саранске начнется Кубок Первого канала по фигурному катанию
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет с 25 по 27 марта.

Это неофициальный коммерческий турнир — его результаты не должны отразиться на формировании состава сборной России и на отборе фигуристов на старты из календаря ФФККР. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

В первый день Кубка Первого канала пройдет прыжковый фестиваль, в котором примут участие спортсмены-одиночники, а также спортивные пары. 26 и 27 марта пройдут командные соревнования, в рамках которых фигуристы-участники представят свои короткие и произвольные программы.

Расписание соревнований

25 марта

18.00 — прыжковый фестиваль

26 марта

17.45 — Короткая программа / Ритмический танец

27 марта

17.15 — Произвольная программа / Произвольный танец

Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Камила Валиева
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