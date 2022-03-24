Командный турнир на Кубке Первого канала: все участники

Командный турнир на Кубке Первого канала пройдет 26 и 27 марта.

В рамках Кубка Первого канала пройдут командные соревнования, в котором примут участие две команды: «Красная машина» и «Время Первых». Фигуристы будут соревноваться в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду.

Лучшая команда будет определена по олимпийской системе подсчета баллов. Это значит, что каждый участник своим выступлением будет приносить баллы своей команде. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15.

Участники командного турнира по фигурному катанию.

Одиночное катание

Мужчины:

Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко

Женщины:

Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова

Парное катание

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы на льду

Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация