Евгений Плющенко подготовил обращения в ISU, федерации России и Украины по ситуации с фигуристкой Шаботовой

Плющенко намерен обратиться в ISU, федерации России и Украины по ситуации с Шаботовой

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко подготовил обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный союз конькобежцев (ISU) и Федерацию фигурного катания Украины с просьбой быстрее решить вопрос с участием Анастасии Шаботовой в соревнованиях и тренировках в России.

«В настоящий момент я готовлю письма в ФФККР, Федерацию фигурного катания Украины и ISU, чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация. Девушка, у которой только начинается спортивная судьба, наказывается за «лайк» к фотографии. Со своей стороны мы готовы ее всячески поддержать. Ее карьера не может оборваться за «лайк», — цитирует Плющенко ТАСС.

23 марта Шаботова приказом Министерства молодежи и спорта Украины была исключена из состава сборной страны.

Ранее Шаботова поставила «лайк» под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу ситуации на Украине.