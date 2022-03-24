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Сегодня, 18:30

Кубок Первого канала: кто пропустит турнир

Фигуристы, которые пропустят Кубок Первого канала
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
С 25 по 27 марта в Саранске проходит Кубок Первого канала.

На первый день назначен прыжковый фестиваль, в котором примут участие спортсмены-одиночники, а также спортивные пары. 26 и 27 марта пройдут командные соревнования, в рамках которых фигуристы-участники представят свои короткие и произвольные программы.

В отличии от прошлого года, в командном турнире примут участие не все фигуристы, заявленные на прыжковый турнир. Но ряд фигуристов по разным причинам пропустит командный турнир.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участие в Кубке Первого канала. Об этом сообщила сама Диана, добавив, что пара не сможет приехать на соревнования.

Александра Трусова*

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова пропустит Кубок Первого канала. Она объяснила, что пока не готова к выступлениям:

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — заявила фигуристка.

*выступит в прыжковом в фестивале

Дарья Усачева

Российская фигуристка возобновила тренировки после травмы. Дарья сообщила, что примет участие в шоу Этери Тутберидзе. Но к соревнованиям Усачева, судя по всему, пока не готова.

Алена Косторная

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в начале марта ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Елены Буяновой. Фигуристка пропустила чемпионат России и не претендовала на попадание в сборную Росиии из-за травмы руки. В январе она сломала другую руку. Таким образом, фигуристка пока не готова к выступлениям.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не будет принимать участие в кубке Первого канала из-за отсутствия равноценной танцевальной пары, руководство приняло решение об участии в командных соревнованиях только двух дуэтов. Об этом сообщила Елизавета.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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