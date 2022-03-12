Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участие в Кубке Первого канала

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сообщила, что пара не примет участие в Кубке Первого канала.

«Мы не сможеи приехать в этом году на Кубок Первого канала», — написала Дэвич в сторис Instagram.

Cторис Дианы Дэвис в Instagram. Фото Instagram

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В рамках турнира пройдет прыжковый фестиваль. Также фигуристы представят короткие и произвольные программы.