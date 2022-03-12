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Сегодня, 19:05

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участие в Кубке Первого канала

Анна Горшкова
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Instagram
Cторис Дианы Дэвис в Instagram.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сообщила, что пара не примет участие в Кубке Первого канала.

«Мы не сможеи приехать в этом году на Кубок Первого канала», — написала Дэвич в сторис Instagram.

Cторис Дианы Дэвис в Instagram. Фото Instagram
Cторис Дианы Дэвис в Instagram.
Фото Instagram

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В рамках турнира пройдет прыжковый фестиваль. Также фигуристы представят короткие и произвольные программы.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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