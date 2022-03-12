Диана Дэвис и Глеб Смолкин не примут участие в Кубке Первого канала
Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, сообщила, что пара не примет участие в Кубке Первого канала.
«Мы не сможеи приехать в этом году на Кубок Первого канала», — написала Дэвич в сторис Instagram.
Cторис Дианы Дэвис в Instagram.
Фото Instagram
Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В рамках турнира пройдет прыжковый фестиваль. Также фигуристы представят короткие и произвольные программы.
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