Усачева пропустила почти весь сезон. Но может пойти по пути Щербаковой?

Ученица Тутберидзе восстановилась после травмы.

Дарья Усачева в начале сезона считалась одной из претенденток на место в сборной страны на Олимпиаду, даже несмотря на то, что в ее арсенале нет элементов ультра-си. Но потом страшная травма лишила ее шансов на Игры. И только в феврале фигуристка вернулась на лед. На Кубок Первого канала Дарья не заявлена. Сама фигуристка сообщила, что болельщики смогут ее увидеть на шоу Этери Тутберидзе. Но что будет дальше с карьерой фигуристки?

Травма

В ноябре Усачева пережила настоящую драму. На раскатке перед короткой программой на «Гран-при» Японии 15-летняя фигуристка упала после тройного флипа. Покинуть каток самостоятельно Дарья не смогла — ее унес на руках врач сборной России.

Как сообщила Федерация фигурного катания России, во время выполнения прыжкового элемента у нее произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Эта травма требует основательного лечения и реабилитации. Что и произошло — к тренировкам Дарья вернулась только в феврале.

«На уроке появилась наша девочка голубых кровей. Не знаю почему, но Даша ассоциируется у меня с девочкой-гимназисткой царских времен. Она вошла, все кинулись обниматься, светится, как елка новогодняя, улыбается. Мы обнялись как папа с дочкой, чуть, блин, не расплакался, переживал за ее душевное состояние, но девчонка не сломалась и готова идти в бой. Дашка, я очень рад, с возвращением», — так рассказал хореограф группы Алексей Железняков о возвращении Усачевой в соцсетях.

Спустя несколько дней Дарья опубликовала видео, на котором она впервые выходит на лед после травмы.

Восстановление

Однако на турнирах Усачева в текущем сезоне выступать больше не будет. В списках участников Кубка Первого канала Дарьи нет. Все остальные соревнования высокого уровня, на которых фигуристка могла бы выступить, к примеру, тот же финал Кубка России, уже прошли. В теории, ради соревновательной практики, она могла бы выступить на региональных турнирах.

Но раз Усачева не стартует даже на Кубке Первого канала (в первую очередь на коммерческом турнире) значит, она просто еще не готова к выступлениям. Судя по роликам с тренировок с участием фигуристки, она пока еще даже не прыгает. На одном из видео, к примеру, все спортсменки делали упражнения в зале со степ-платформами, но не Дарья. Значит, прыжки она все еще не восстановила.

Зато Усачева показывает, что активно тренирует непрыжковые элементы: вращения, шаги. Так спортсменка показала в соцсетях отрывок из своей прошлогодней произвольной программы. И тоже без прыжков.

Следовательно, о соревнованиях пока речи не идет, даже несмотря на то, что фигуристка тренируется уже больше месяца. Но как раз об этом и говорилось в заявлении ФФККР: требуется время для лечения и реабилитации.

Что дальше?

Дарья до травмы умудрялась быть в топе и без ультра-си. Но более сложные прыжковые элементы она держала в голове — Усачева уже не один год разучивает тройной аксель, который мог бы дать ей существенную прибавку в баллах в случае успешного исполнения. Но получится ли?

В истории есть случай с фигуристкой хрупкой комплекции, пережившей серьезную травму. Повреждение заставило ее пропустить большую часть сезона. Но после него эта спортсменка начала прыгать четверные прыжки и стала олимпийской чемпионкой.

В начале сезона 2017/18 Анна Щербакова сломала ногу — восстановление заняло полгода. Но уже в апреле 2018 года она на тренировке впервые чисто выполнила каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера. Кстати, Аня отлично ладит с Дашей и может поделиться с ней своим опытом.

В общем, восстановиться Усачева может и даже стать еще сильнее. Многое будет зависеть от нее самой — от работы на тренировках, от мотивации. Конечно же, немаловажно ее здоровье, как будет функционировать ее организм дальше, от уровня конкуренции и прочих внешних факторов.

Но побороться за свою карьеру Дарья вполне способна. Перед ее глазами есть прекрасный пример преодоления в лице Щербаковой. И она вполне может пойти по ее стопам.