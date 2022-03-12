Худайбердиева и Базин не примут участие в Кубке Первого канала «из-за отсутствия равноценной пары»

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не выступят на Кубке Первого канала, сообщила фигуристка в Instagram.

«К сожалению, в этом году мы не будем принимать участие в кубке Первого канала.

Из-за отсутствия равноценной танцевальной пары, руководство приняло решение об участии в командных соревнованиях только двух дуэтов. Очень обидно это узнать только сегодня, поскольку с окончания чемпионата России, будучи первой запасной парой на главные турниры, нам было дано указание готовиться непосредственно и к кубку Первого канала.

Ужасно жаль, что мы не смогли продемонстрировать зрителям два месяца проделанной работы над танцами этого сезона( Мы всегда готовы защищать честь страны и подставить своё плечо в нужный момент!

Поэтому мы уходим в межсезонье на поиски новых идей, музыки и элементов, чтобы в следующем сезоне показать всем как мы изменились", — написала Худайбердиева.

Ранее стало известно, что фигурист Дмитрий Алиев пропустит Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.