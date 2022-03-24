Командный турнир на Кубке Первого канала: Кондратюк и Щербакова будут капитанами

Щербакова и Кондратюк будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

Командный турнир на Кубке Первого канала пройдет 26 и 27 марта.

В рамках Кубка Первого канала пройдут командные соревнования, в котором примут участие две команды: «Красная машина» и «Время Первых». Фигуристы будут соревноваться в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду.

Капитанами команды будут олимпийская чемпионка Анна Щербакова и олимпийский чемпион Марк Кондратюк. 17-летняя Анна — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира, трехкратная чемпионка России. 18-летний Кондратюк — действующий чемпион России и Европы, олимпийский чемпион в командных соревнованиях.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала. 26 марта участники покажут свои короткие программы, начало — 17.45. 27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало прокатов — 17.15.

Смотреть турнир в прямом эфире можно на официальном сайте Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований // Кубок Первого канала по фигурному катанию: основная информация