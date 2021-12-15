Фигуристы Загорски и Гурейро заявили, что подходят к чемпионату России на позитиве

Российский фигурист Джонатан Гурейро рассказал о подготовке к чемпионату России.

Спортсмен выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски.

«К чемпионату России подходим на полном позитиве, и сами диву даемся, какие объемы работы удается проделывать на заключительном этапе подготовки к поездке в Санкт-Петербург. Тиффани, конечно, герой. И тренеры довольны, это радует. Помогло, что у нас было немало времени, чтобы поработать над программами.

Нам удалось внести в наш произвольный танец много новых красок, мы были в постоянном творческом поиске, искали новые нюансы, и это нам сейчас особенно в плюс. Настолько нашли себя в наших программах, что как никогда много и с удовольствием работаем в зале — и до льда, и уже после тренировки. Просто кайфуем от процесса, уже не терпится выйти на соревновательный лед", — приводит слова Гурейро ТАСС.

В начале октября фигуристка Загорски была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Из-за этого танцевальный дуэт не смог принять участие в этапах «Гран-при».