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Американская пианистка о травме Косторной: «Надеюсь, что Олимпиаду перенесут, пока тебе не станет лучше»

Американская пианистка обратилась к Алене Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травмы
16:31
Комментарий Келли Моран. Фото Instagram
Комментарий Келли Моран. Фото Instagram
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Американская пианистка и композитор Келли Моран поддержала российскую фигуристку Алену Косторную, которая пропустит чемпионат России из-за травмы.

«Теперь я надеюсь, что Олимпиаду перенесут, пока тебе не станет лучше. Поправляйся, Алена. Я надеюсь, ты знаешь, как сильно тебя любят и поддерживают болельщики фигурного катания со всего мира», — написала Моран в комментариях под постом Косторной в Instagram.

Комментарий Келли Моран. Фото Instagram
Комментарий Келли Моран. Фото Instagram

13 декабря появилась информация, что Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 декабря 2021 года. 18-летняя фигуристка сломала правую кисть.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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