Трусова включена в список участников чемпионата России

Российская фигуристка Александра Трусова попала в список участников чемпионата России.

Об этом сообищил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше сообщить ничего не могу», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Напомним, Трусова получила травму незадолго до этапа «Гран-при Японии» и снялась с турнира.

Ранее стало известно, что Алена Косторная снялась с чемпионата России из-за травмы.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.