Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Трусова включена в список участников чемпионата России

13:11
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова попала в список участников чемпионата России.

Об этом сообищил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше сообщить ничего не могу», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Напомним, Трусова получила травму незадолго до этапа «Гран-при Японии» и снялась с турнира.

Ранее стало известно, что Алена Косторная снялась с чемпионата России из-за травмы.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4546135-aleksandra-trusova-vklyuchena-v-spisok-uchastnikov-chempionata-rossii.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций
0