Трусова включена в список участников чемпионата России
13:11
Российская фигуристка Александра Трусова попала в список участников чемпионата России.
Об этом сообищил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше сообщить ничего не могу», — цитирует Горшкова «Чемпионат».
Напомним, Трусова получила травму незадолго до этапа «Гран-при Японии» и снялась с турнира.
Ранее стало известно, что Алена Косторная снялась с чемпионата России из-за травмы.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4546135-aleksandra-trusova-vklyuchena-v-spisok-uchastnikov-chempionata-rossii.html
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