Фигуристы Осокина и Грицаенко дали совет Косторной касательно парного катания

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали, что бы они посоветовали чемпионке Европы Алене Косторной относительно парного катания. Алена сейчас выступает в шоу с Георгием Куницей и уже выучила тройной выброс.

Лиза: Ох, даже не знаю. Это ее решение, но... Придется очень много работать!

Артем: Я бы посоветовал найти группу подходящую. Нужно найти своих людей. Когда в Питере я катался, я думал, что так и должно быть, но когда переехал в Пермь, оказалось, что есть гораздо более удобные тренировки и тренеры понимающие.

Лиза: Присоединюсь к этому. В Перми оказалось намного лучше, комфортная атмосфера, уютная, чувствуешь себя человеком.

Артем: Все понимают, советуют, общаются. Если нам что-то не нравится или мы хотим что-то добавить, нас выслушают.

Лиза: Отношения «тренер — спортсмен» хорошие.