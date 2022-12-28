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Сегодня, 12:46

Алина Загитова показала, как готовится к поездке в приют для животных

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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова показала, как готовится к очередной поездке в приют для животных.

«Ребят, сегодня снова еду в приют. Берем все самое необходимое», — сказала спортсменка в видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети, и показала тележку с кормом.

Алина Загитова в зоомагазине.
Алина Загитова в зоомагазине.
Тележка Алины Загитовой с кормом для животных.
Тележка Алины Загитовой с кормом для животных.

Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин, она завоевала золото на Играх-2018 в Пхенчхане (Корея). Также она является чемпионкой мира и Европы.

Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Источник: https://t.me/teamzagitova/2446
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