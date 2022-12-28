Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, как можно было отметить получение медали на российско-китайских играх

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» объяснили, почему их впечатлила еда в Китае, и рассказали, можно ли было отметить завоевание призового места на российского-китайских играх. На турнире фигуристы заняли второе место.

— Вы не пожалели, что поехали?

Артем: Нет, вообще классно — куда-то поехать! В такой сезон и такое время, когда никуда не выбраться и все закрыто.

Лиза: И еда у них непривычная для нас, большинство блюд острые и совсем не такие, как у нас. Интересно было попробовать. У нас был шведский стол, меню, но ты ходишь, смотришь — и не понимаешь, что это такое.

— И все подписано на китайском?

Лиза: Нет, там на русском написано!

Артем: Забавно, иногда перевод совсем не попадал. Мы ели «пудинг из волос», например. Или солянка называлась «суп смешанный». Заливали все это «соусом шариковым». Много непонятного, в общем.

Лиза: Ты иногда просто не понимаешь, то ли мясо в тарелке, то ли картошка. А вот рис у них вкусный.

— А отметить медаль можно было?

Лиза: У нас был магазинчик в отеле.

Артем: Но без алкоголя, без всего. Был еще бар на первом этаже, может, кто-то из тренеров и ходил, не знаю. Но обычно мы закупались в магазине всякой нерусской едой. Прикольно, попробовали куриные лапки их, другое...

Лиза: Я привезла с собой много еды китайской, в том числе куриные лапки. Попробую тоже. Меня просили привезти. Они в вакуумной упаковке, так что не портятся.