«В гостинице ели «пудинг из волос». Истории от российских фигуристов, вернувшихся из закрытого на коронавирус Китая

Интервью с «парниками» Елизаветой Осокиной и Артемом Грицаенко, которые завоевали серебро на декабрьских Российско-китайских молодежных играх.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — пара необычная. Еще в апреле 2021 года они брали медали на первенстве России по старшему возрасту. Грицаенко тогда катался в клубе Тамары Москвиной, а Осокина и вовсе в женском одиночном. И тот турнир выиграла, опередив учениц Тутберидзе и Плющенко. И тут же ушла в парное катание — получается, ушла непобежденной. Новая пара сформировалась уже с сезона-2022/23, ребята переехали в Пермь — и на прошедшем чемпионате России заняли девятое место, оставшись в 15 баллах от топ-5. Да и от медалей не так далеко.

Но самое интересное — они только что приехали из Китая, где стали вторыми на Российско-китайских молодежных играх. И рассказали «СЭ» много баек о своем путешествии в закрытую из-за очередной волны пандемии страну.

Ехали не за медалями, а и на китайцев посмотреть

— Ребята, мы хотим поговорить не про фигурное катание. Вы ездили только что в Китай, расскажите, как вам? Много историй?

Артем: Давайте начнем с начала. Когда мы прилетели, прошли очень много проверок, ПЦР-тестов. Был большой коридор, нас там забирали, мы долго ждали, пока проверят все документы. Кстати, интересный факт: ради нашего рейса закрыли весь аэропорт, чтобы мы все прилетели. Наша российская делегация состояла из 150 человек, много народу. В Китае не очень хорошо знают английский и тем более русский. Был один человек, который более-менее мог с нами общаться — он раскидывал нас по автобусам. Было очень смешно — он говорит идти туда, ему кто-то отвечает, что нужно в другой автобус. И нас туда-сюда обратно перебрасывали. Потом кое-как сели.

Лиза: Еще полтора часа сидели в автобусе, ждали.

Артем: Нет, ждали, пока все рассядутся. Получилось, что ждали в автобусе, который, видимо, не был оснащен обогревателем. Мы все замерзли. В Китае еще холоднее, чем в России.

Лиза: Полтора часа казались вечностью — сидишь в холоде, все бегают-носятся.

Артем: Еле доехали. В отеле все замечательно: нас встретили, расселили по номерам, все за нас сделали. С документацией не пришлось разбираться. Кое-как с отрывками английских слов и онлайн-переводчиком разобрались. На следующий день все было хорошо, кроме трансферов между тренировками и соревнованиями.

Лиза: Было неудобно и тяжело.

Артем: Получилось так, что все фигуристы — танцоры, пары и одиночники — приезжали вместе и уезжали тоже. Кто-то выступал днем, они ждали и ждали. Что мне совсем не понравилось, это то, что в день произвольной программы между тренировкой и стартом у нас было 40 минут перерыва. Нужно было успеть и коньки перевязать, и перекусить.

Лиза: Подготовиться, приготовиться, размяться.

— Китайцы все равно все снялись, освободили путь к медалям.

Лиза: Получились уже не совсем русско-китайские игры, а российско-русские.

Артем: Мы ехали не прямо за медалями, а и на китайцев посмотреть, какой у них уровень подготовки.

Лиза: И опыт получить.

Артем: Сами знали, что пьедестал будет наш. Поэтому даже не сомневались.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Неправда, что молодежь пошла глупая

— Не считали, сколько примерно у вас взяли ПЦР-тестов? Десятки?

Лиза: Нет, поменьше.

Артем: У нас брали ПЦР, и мы сами их сдавали. Так я не скажу — я там-то потерялся во времени. А еще посчитать что-то...

Лиза: Из-за смены часовых поясов теряешься во времени — вообще какой день недели сейчас, какой час, какое число. Приезжаешь в город, подстраиваешься под режим. В самолетах мы особо не спали. Парни спали. Я летела семь часов — нет.

— Фильмы смотришь?

Лиза: Да, фильмы, читаю что-то, пишу, в общем, занимаюсь чем угодно, но спать в самолетах не привыкла. Читаю книгу по психологии. А так — с подругой смотрим сериал «Волчонок».

Артем: На удивление много кто в самолетах читает.

— Получается, неправда, что молодежь пошла глупая.

Лиза: Вот нет!

Артем: Я удивился — обычно, когда мы с Матвеем [Янченковым] куда-то летим, то читаем. А тут я посмотрел, много тренеров читает.

— Лиза просто готовится после завершения карьеры психологом стать.

Лиза: Нет, не хочу. (Смеется.) Просто изучаю психологию людей.

— Читали, что в Китае за день заболели коронавирусом 37 миллионов людей?

Артем: Нет, мы не слышали!

Лиза: Мы вообще были ограничены в интернете. Связь есть, но мы пользовались только Wi-Fi. Когда ехали в автобусе полчаса, то были без интернета, смотрели в окошко и все. Немножко тяжело было, но пришлось смириться.

— Интересные виды в окошке?

Лиза: Не очень, каждый день одно и то же.

Артем: Мы были в Тяньчуне. У всех там национальный карантин, все сидели дома.

Лиза: Людей на улицах очень мало.

— Вам можно было выходить?

Лиза: Мы сидели во время Олимпиады, как в лагере: забор открывается — уезжаешь.

Артем: Да, да, все так.

Лиза: Никуда нельзя было выходить, в автобусе в окошко как раз смотрели. Забор вокруг отеля был — стенка такая. Слава богу, в отеле был Wi-Fi.

Артем: Который работал только через VPN.

Лиза: И он грузит очень не очень.

Елизавета Осокина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В магазине закупались всякой нерусской едой

— Но вы не пожалели, что поехали?

Артем: Нет, вообще классно куда-то поехать! В такой сезон и такое время, когда никуда не выбраться и все закрыто.

Лиза: И еда у них непривычная для нас, большинство блюд острые и совсем не такие, как у нас. Интересно было попробовать. У нас был шведский стол, меню, но ты ходишь, смотришь — и не понимаешь, что это такое.

— И все подписано на китайском?

Лиза: Нет, там на русском написано!

Артем: Забавно, иногда перевод совсем не попадал. Мы ели «пудинг из волос», например. Или солянка называлась «суп смешанный». Заливали все это «соусом шариковым». Много непонятного, в общем.

Лиза: Ты иногда просто не понимаешь, то ли мясо в тарелке, то ли картошка. А вот рис у них вкусный.

— А отметить медаль можно было?

Лиза: У нас был магазинчик в отеле.

Артем: Но без алкоголя, без всего. Был еще бар на первом этаже, может, кто-то из тренеров и ходил, не знаю. Но обычно мы закупались в магазине всякой нерусской едой. Прикольно, попробовали куриные лапки их, другое.

Лиза: Я привезла с собой много еды китайской, в том числе куриные лапки. Попробую тоже. Меня просили привезти. Они в вакуумной упаковке, так что не портятся.

— Зрителей, судя по всему, не было?

Лиза: Да, тренировочная атмосфера.

Артем: Очень тренировочная. Пустые трибуны и большая площадь между льдом и трибунами.

Лиза: То есть как прокат на тренировке, еще и без китайцев.

Артем: Очень обидно, что китайцы на произвольную программу не вышли.

— А вам сказали почему?

Артем: Заболели. Сказали, не коронавирус. У них вообще много кто болеет, они ходят и показывают на горло и нос, что заложен и болит.

— Что-то, кроме серебряных медалей, вам вручили?

Артем: Дали грамоту.

Лиза: И мягкую игрушку. Милую такую... Но не Бин-Дунь-Дуня.

Артем: Похожую, но нет, к сожалению.

Совет Косторной — найти своих людей и тренеров

— Лиза, ты перешла в парное катание из одиночного. Не жалеешь?

Лиза: Не жалею, отвечала уже, и мнение не изменилось.

Артем: Как она при партнере живом рядом такое скажет? Жалеет она. (Все смеются.)

Лиза: Серьезно, я не жалею, что ушла. Мне очень тут нравится. Катаемся, улучшаемся, все хорошо.

— Давай тогда дадим какой-нибудь совет Алене Косторной? Она явно куда-то в пары метит.

Лиза: Ох, даже не знаю. Это ее решение, но... Придется очень много работать!

Артем: Я бы посоветовал найти группу подходящую. Нужно найти своих людей. Когда в Питере я катался, я думал, что так и должно быть, но когда переехал в Пермь, оказалось, что есть гораздо более удобные тренировки и тренеры понимающие.

Лиза: Присоединюсь к этому. В Перми оказалось намного лучше, комфортная атмосфера, уютная, чувствуешь себя человеком.

Артем: Все понимают, советуют, общаются. Если нам что-то не нравится или мы хотим что-то добавить, нас выслушают.

Лиза: Отношения «тренер — спортсмен» хорошие.

Артем: И еще хотел дать совет. Георгий Куница, с которым катается Алена, — мой друг, мы с ним долго катались. Я ему советую не бросать парное катание! Большой ему привет, так и напишите.

— А вы в Перми с реальными пацанами еще не встречались? А то у меня вот было.

Артем: Нет, я сам из Челябинска. (Смеется) Таких там нет. Съездили один раз в Закамск, вот там есть, может. Как-то ездили один раз туда на тренировку, не очень впечатлило.

Лиза: У нас обычный график — дом, тренировка. До восьми на катке, приходишь, поешь — и спать. Не успеваем по городу ходить. Но мне все нравится. Мы растем, у нас в Красноярске был лучший прокат произвольной в сезоне. Так что будем продолжать в том же духе.