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Косторная и Самсонов исполнили поддержку из парного катания на пляже

10:30
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Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала совместные фотографии с Даниилом Самсоновым с отдыха на Кубе. Спортсмены продемонстрировали несколько поддержек из парного катания на пляже.

«Универсальные спортсмены, готовы ко всему», – написала Косторная в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира в Стокгольме. Накануне Косторная попала в резерв национальной команды на сезон 2021/2022.

15-летний Самсонов – еще один ученик группы Этери Тутберидзе. Он бронзовый призер юношеских Олимпийских игр и юниорского финала Гран-при, а также двукратный чемпион России среди юниоров.

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