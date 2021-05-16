Туткамышева о попадании в состав сборной: «Жму газ до конца»
18:56
Российская фигуристка Елизавета Туткамышева поделилась эмоциями от попадания в состав сборной России на следующий сезон.
«Безумно рада сообщить Вам, что я являюсь частью Команды сборной России! Основной состав! Жму газ до конца», — написала Туктамышева в Instagram.
В сезоне-2020/21 Туктамышева выиграла этап «Гран-при» в Москве и завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме.
24-летняя фигуристка также чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы.
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