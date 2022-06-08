Бетина Попова считает, что повышение возрастного ценза не помешает российским фигуристкам проявить себя

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова заявила, что повышение возрастного ценза в фигурном катании не помешает отечественным спортсменкам проявить себя на международной арене.

«Жалко тех, кто попадет под данное нововведение, но сейчас у нас международного сезона все равно нет. На внутренней арене все равно будут стараться допустить до стартов многих. Надо будет сначала дожить до того, как нам позволят вернуться на международную арену, а так, там, как мне кажется, всего одно поколение у нас попадает под данный лимит возрастной. Не вижу в этом никакого ужаса.

Те же Аня Щербакова с Сашей Трусовой вышли на свой главный старт в нынешней карьере — Олимпийские игры — в сознательном возрасте. Спокойно показывают ультра-си. Наши девчонки никуда не денутся, просто весь мир увидит их чуть-чуть попозже», — приводит Betonmobile слова Поповой.

Вчера, 7 июня, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.