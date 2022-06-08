Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:38

Тарасова о реформах в фигурном катании: «Не страшно. Мы в любом возрасте справимся с поставленной задачей»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о необходимости проведения реформ в фигурном катании.

«Замучаются реформировать. Потому что появились выдающиеся катальщики, выдающиеся исполнители, которые у нас были каждые четыре года. Девчонки все прыгают четвертные. Реформы? Это не страшно, как мне кажется. Мы в любом возрасте справимся с поставленной задачей. Мы так умеем. А кто меняет фигурное катание? Люди, которые имеют к нему малое отношение? Людям, которым по 80 лет? Надо смотреть вперед! Они же сами ничего не сделали! Меняют фигурное катание тренеры и спортсмены», — сказала Тарасова «СЭ».

7 мая конгресс ISU принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

8 мая вице-президент ISU, руководитель ветви фигурного катания Александр Лакерник рассказал о начале работы по применению в фигурном катании технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Федотов почти в ЦСКА, с Языджи почти договорились. Что сейчас происходит в стане московских армейцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетина Попова считает, что повышение возрастного ценза не помешает российским фигуристкам проявить себя
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости