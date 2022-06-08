Тарасова о реформах в фигурном катании: «Не страшно. Мы в любом возрасте справимся с поставленной задачей»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о необходимости проведения реформ в фигурном катании.

«Замучаются реформировать. Потому что появились выдающиеся катальщики, выдающиеся исполнители, которые у нас были каждые четыре года. Девчонки все прыгают четвертные. Реформы? Это не страшно, как мне кажется. Мы в любом возрасте справимся с поставленной задачей. Мы так умеем. А кто меняет фигурное катание? Люди, которые имеют к нему малое отношение? Людям, которым по 80 лет? Надо смотреть вперед! Они же сами ничего не сделали! Меняют фигурное катание тренеры и спортсмены», — сказала Тарасова «СЭ».

7 мая конгресс ISU принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

8 мая вице-президент ISU, руководитель ветви фигурного катания Александр Лакерник рассказал о начале работы по применению в фигурном катании технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.