Австралийский фигурист потратил 6 тысяч долларов, чтобы оказаться в России

Австралийский фигурист Харли Уиндзор рассказал, почему продолжил тренировки в России даже после санкций в отношении страны.

— В Сочи я с начала мая. Тренируюсь в группе Дмитрия Савина и Федора Климова, стараюсь прийти в оптимальную физическую форму. Мой путь сюда, кстати, был довольно непростым (смеется.). Из Сиднея в Токио, оттуда в Хельсинки, затем пересадка в Будапеште, оттуда в Дубай, затем в Москву и, наконец, в Сочи. Ты спросишь, к чему все эти перелеты? Причина в подготовке визы. В Австралии я бы не смог ее получить, к тому же отношения нашей федерации фигурного катания и вашей — очень напряженные, никто бы мне не помог. В сумме я потратил около 6 тысяч долларов на перелеты.

Я вернулся в Россию из-за того, что, во-первых, взаимоотношения и работа с моей прошлой партнершей Марией Чернышовой не складывались должным образом, да и вообще я переживал не лучшие времена. Очень сложно продолжать кататься, когда у тебя нет никакой мотивации, плюс в моей стране к фигурному катанию не относятся так серьезно, как у вас в России... Я принял решение о смене локации за один день. Чувствую себя в Сочи очень комфортно и полностью согласен с программой тренировок, которую дают Дима и Федя. Я прекрасно понимаю, что политическая ситуация между Россией и Украиной сейчас довольно напряженная, но я решил поступить так, как поступил, несмотря ни на что. Так что о приезде не жалею, — рассказал Уиндзор.

С 2016 по 2020 год Уиндзор выступал в паре с Екатериной Александровской, с которой занял 18-е место на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Корея). 18 июля 2020 года Александровская погибла в возрасте 20 лет.

В сезонах-2021/22 и -2022/23 австралиец выступал в паре с Марией Чернышовой.