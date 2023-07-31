«После смерти Кати я был подавлен, мне самому желали умереть». Австралийский фигурист — о русской партнерше

26-летний Харли Уиндзор сохранил нормальное отношение к России даже после санкций.

Австралийский фигурист — для кого-то прозвучит как сборная Бразилии по хоккею, но на деле эти сравнения далеки, как две страны друг от друга. За сборную России на Олимпиаде выступал австралийский танцор Джонатан Гуррейро. А в России долгое время тренировался Харли Уиндзор — австралийский парник с очень непростой судьбой.

Уже то, что он решился остаться с российскими тренерами после февраля 2022 года, вызывает уважение. Его партнершей была русская девушка Екатерина Александровская, с которой он попадал в шестерку чемпионата Четырех континентов, выступал на Олимпиаде и чемпионатах мира. Катя ушла из жизни в июле 2020 года, совершив самоубийство в Москве. Несмотря на травмы и тяжелое психологическое состояние, Виндзор продолжил карьеру, катался с Марией Чернышовой.

Российская фигуристка, призерка юношеских Олимпийских игр, а ныне прекрасная телеведущая и комментатор Лина Федорова в июне говорила с австралийцем в Сочи, перед его отъездом в Торонто. Мы посчитали, что важно показать человека из западного мира, который прошел через сложные времена и сохранил хорошее отношение к России несмотря ни на что. С разрешения Лины мы публикуем это интервью.

Тем более что в субботу стало известно, что Уиндзор нашел новую партнершу — Хэ Джин Чо, вместе они будут представлять весьма сильную сборную Южной Кореи. Как рассказал Харли «СЭ», пока тренируются в Канаде — но не исключено, что и в Сочи приезжать будут. Савин остается одним из тренеров. Так что российский этап жизни Уиндзора к концу не подходит.

Потратил 6 тысяч долларов, чтобы оказаться в России

— Как давно ты в Сочи, что делаешь здесь?

— В Сочи с начала мая. Тренируюсь в группе Дмитрия Савина и Федора Климова, стараюсь прийти в оптимальную физическую форму. Мой путь сюда, кстати, был довольно непростым (смеется.). Из Сиднея в Токио, оттуда в Хельсинки, затем пересадка в Будапеште, оттуда в Дубай, затем в Москву и, наконец, в Сочи. Ты спросишь, к чему все эти перелеты? Причина в подготовке визы. В Австралии я бы не смог ее получить, к тому же отношения нашей федерации фигурного катания и вашей — очень напряженные, никто бы мне не помог. В сумме я потратил около 6 тысяч долларов на перелеты.

— Когда и по какой причине ты принял решение о тренировках в России, особенно учитывая напряженную обстановку в мире?

— Я вернулся в Россию из-за того, что, во-первых, взаимоотношения и работа с моей прошлой партнершей Марией Чернышовой не складывались должным образом, да и вообще я переживал не лучшие времена. Очень сложно продолжать кататься, когда у тебя нет никакой мотивации, плюс в моей стране к фигурному катанию не относятся так серьезно, как у вас в России... Я принял решение о смене локации за один день. Чувствую себя в Сочи очень комфортно и полностью согласен с программой тренировок, которую дают Дима и Федя. Я прекрасно понимаю, что политическая ситуация между Россией и Украиной сейчас довольно напряженная, но я решил поступить так, как поступил, несмотря ни на что. Так что о приезде не жалею.

Фото Соцсети

— У тебя была травма, которая мучает до сих пор. Расскажи о ней подробнее. Как это случилось?

— Сейчас я восстанавливаюсь от перелома лодыжки. Я получил травму во время проката программы на тренировке и нелепого падения с прыжка... Мне сделали операцию, сейчас я хожу с металлической пластиной. Честно говоря, возвращаться в спорт было тяжело не только физически, но и морально. Когда ты показываешь высокие результаты, являешься первой парой своей сборной, у тебя нет права на ошибку. Ответственность давила и продолжает давить на меня очень сильно. Тем не менее я понимаю, что это очередной шаг в моей карьере, который я должен был совершить, чтобы стать сильнее.

— Какую помощь сумели оказать тебе врачи?

— В день, когда я получил травму, как сейчас помню, на часах было 8.30 утра. Тогда я еще не знал о том, насколько все серьезно... Я попросил людей, которые были на арене, отвезти меня к врачу, потому что я не мог идти или тем более вести машину. К сожалению, ни один человек не протянул мне руку помощи, и я был вынужден ехать за рулем со сломанной лодыжкой, только представь! И да, к врачу я смог попасть только в районе 5 часов вечера. Даже если ты умираешь, без записи тут тебя никто не примет. Когда я наконец-то добрался до больницы, был уже вечер, я четко осознавал, что у меня перелом. Спустя несколько дней меня прооперировали.

Признаться честно, я давно испытывал проблемы с этой ногой, но прошлый тренер, которая работала с нами, Моника Макдональд, никогда особо не вникала в мои проблемы со здоровьем. Для нее главным было только то, что происходит на льду, а за его пределами все живут своей жизнью.

Фото Global Look Press

Документальный фильм усугубил отношения с болельщиками

— Расскажи о документальном фильме Harley & Katya, который снимали про тебя и твою партнершу Екатерину Александровскую.

— На протяжении года о нас с Катей снимался документальный фильм, который вышел в прокат в прошлом декабре. Он рассказывал историю нашего становления как пары: о наших достижениях, победах, разочарованиях... Я считаю эту идею фильма очень удачной, потому что люди не всегда понимают, через что приходится проходить спортсменам, особенно в парном катании, для того, чтобы достичь высоких результатов...

— Ты рассказывал о том, что каждый день получаешь негативные комментарии в социальных сетях, которые основаны на смерти твоей бывшей партнерши. Когда и почему это все началось?

— Да, я думаю, главной причиной волны негатива в мою сторону стало то, что после смерти Кати люди не стали разбираться в том, как и почему это произошло. Как правило, люди всегда видят то, что хотят, так получилось и в этом случае, особенно учитывая то, что мы с ней всегда были очень близки. Многие уверены в том, что я приложил руку к случившемуся, но это, разумеется, не так. Когда это произошло, я был разбит.

Я надеялся, что документальный фильм как-то улучшит мое положение в медиа, но ситуация лишь усугубилась. В социальных сетях люди желали и продолжают желать мне смерти и пишут много страшных вещей.

— Как бы ты ответил всем этим «диванным критикам», если бы была такая возможность?

— Когда я только начал получать эти комментарии, я был подавлен и не понимал, чем заслужил такое отношение к себе, но сейчас я знаю, что все эти «диванные критики» — сломанные люди, находящиеся в депрессии. Мне их жалко. Сейчас я сфокусирован только на себе и на своем прогрессе в спорте, остальное меня не волнует.

Поддержки не оказывали с тех пор, как я сообщил о желании тренироваться в России

— Сейчас ты в группе Дмитрия Савина и Федора Климова, чем обусловлен такой выбор тренерского штаба?

— Я знаю Диму Савина очень давно, мы всегда были на связи. Еще во время пребывания в Австралии у нас случился разговор, в ходе которого он предложил мне условия для продолжения карьеры в своей группе. Я сразу принял его предложение, к тому же благодаря Савину у меня появилась возможность проб с разными девочками из России и не только.

Сейчас пробы в Торонто, но я по-прежнему в группе Дмитрия Савина. Все выглядит очень многообещающе, очень надеюсь, что все получится.

— Город Сочи глазами австралийца — он какой?

— Сочи — очень большой город, который, безусловно, отличается от Москвы, столицы, в которой я провел значительное количество времени. Признаться честно, тут я чувствую себя более комфортно. Пляжи, тепло — все это напоминает мне о доме. Плюс я считаю, что это очень благоприятное место для тренировок: все расслаблены, но в то же время нацелены на результат. В Москве люди другие, все куда-то бегут, гонятся за чем-то... Мне это не близко.

Фото Global Look Press

— Успел ли ты уже с кем-то покататься в качестве проб? Многие считают, что ты встал в пару с Кариной Сафиной.

— Да, у меня, действительно, было несколько проб с девочками, но что касается ситуации с Кариной — я бы хотел оставить это без комментариев.

— Оказывает ли твоя федерация какую-либо поддержку?

— Все, что я делаю сейчас для продолжения спортивной карьеры: поездки, жилье, сборы — я оплачиваю на 100% сам. Федерация Австралии не оказывает мне никакой поддержки во всех смыслах с тех пор, как я сообщил им о своем желании тренироваться в России. Абсолютно ничего.

— Где и кем ты видишь себя через пять лет?

— Это сложный вопрос. Все будет зависеть от того, как будет развиваться моя карьера. Я не заглядываю так далеко, сейчас меня больше интересуют ближайшие три года, которые отделяют меня от Олимпийских игр. Если мое тело будет в состоянии выносить нагрузки, я буду очень этому рад. Одно знаю точно, пока я остаюсь в любимом виде спорта — фигурном катании.

Лина Федорова

Дмитрий Кузнецов