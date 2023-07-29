Жулин иронично высказался о семейных отношениях спортсменов

Тренер пары Александра Степанова/Иван Букин Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состояние своей подопечной.

— Самое важное, чтобы Саша восстановилась. Человек пропустил год. Девять месяцев ничего не делал, рожал. Сейчас она в великолепной форме. Самое главное, не перегнуть палку, не делать супернагрузок пока. Потому что выходить надо плавно. У меня есть великолепный опыт с Татьяной Навкой, поэтому надеюсь, что справлюсь с этой задачей. Пока она нагрузки выдерживает. Но я стараюсь ее не перегружать. Саша и Ваня отличные работники. У меня нет с ними никаких проблем.

— Семейные отношения, когда все хорошо, помогают спортсменам?

— Безусловно, особенно, если они не вместе живут, — ответил Жулин.