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Сегодня, 13:40

Фигурист Уиндзор — о медицине в Австралии: «Даже если ты умираешь, без записи никто не примет»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Австралийский фигурист Харли Уиндзор рассказал о травме, полученной в Сиднее. Уиндзор — участник чемпионатов мира и Олимпиады, долгое время тренируется в России.

— Сейчас я восстанавливаюсь от перелома лодыжки. Получил травму во время проката программы на тренировке и нелепого падения с прыжка... Мне сделали операцию, сейчас я хожу с металлической пластиной. Честно говоря, возвращаться в спорт было тяжело не только физически, но и морально. Когда ты показываешь высокие результаты, являешься первой парой своей сборной, у тебя нет права на ошибку. Ответственность давила и продолжает давить на меня очень сильно. Тем не менее я понимаю, что это очередной шаг в моей карьере, который я должен был совершить, чтобы стать сильнее.

— Какую помощь сумели оказать тебе врачи?

— В день, когда я получил травму, как сейчас помню, на часах было 8.30 утра. Тогда я еще не знал о том, насколько все серьезно... Я попросил людей, которые были на арене, отвезти меня к врачу, потому что я не мог идти или тем более вести машину. К сожалению, ни один человек не протянул мне руку помощи, и я был вынужден ехать за рулем со сломанной лодыжкой, только представь! И да, к врачу я смог попасть только в районе 5 часов вечера. Даже если ты умираешь, без записи тут тебя никто не примет. Когда я наконец-то добрался до больницы, был уже вечер, я четко осознавал, что у меня перелом. Спустя несколько дней меня прооперировали, — рассказал Уиндзор.

С 2016 по 2020 год Уиндзор выступал в паре с Екатериной Александровской, с которой занял 18-е место на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Корея). 18 июля 2020 года Александровская погибла в возрасте 20 лет.

В сезоне-2021/22 и сезоне-2022/23 австралиец выступал в паре с Марией Чернышовой. Со следующего сезона у Уиндзора будет новая партнерша — кореянка Хэ Джин Чо.

Екатерина Александровская и&nbsp;Харли Уиндзор. «После смерти Кати я был подавлен, мне самому желали умереть». Австралийский фигурист — о русской партнерше

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