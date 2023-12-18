Авербух рассказал, как Костомаров решился выйти на лед

Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух поделился впечатлениями от возвращения Романа Костомарова на лед.

«Для меня, конечно, то, что Рома сегодня вышел на лед, это такое доверие в этом есть огромное нашей семье. Все это для меня имеет огромное значение. Рома сам инициировал, чтобы Оксана Домнина вернулась на лед. Это очень важно было для него. Я приехал к ребятам, я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим будет таким ангелом, который приходит к ней», — приводит слова Авербуха РЕН ТВ.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря олимпийский чемпион впервые выступил на льду после болезни и многочисленных операций. Это произошло на шоу в честь 50-летия Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве.