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Сегодня, 00:17

Навка: «Костомаров — пример для всех нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о выступлении Романа Костомарова на шоу, которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха.

«Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас.

Я не верю, что мы влезли в эти костюмы спустя 18 лет. Мы шли к этому дню очень долго — вместе соревновались, были конкурентами, наша молодость никогда не забудется, это были невероятные, классные номера. И благодаря тебе, Илья, потом мы продавали наше шоу, потом моя любимая «Кармен», — приводит слова Навки ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря олимпийский чемпион впервые выступил на льду после болезни и многочисленных операций. Это произошло на шоу в честь 50-летия Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/19563725
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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