Жулин: «Костомаров настоящий мужик! Обещал выйти на лед и сделал это»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое выступление Романа Костомарова на льду после болезни.

«Он настоящий мужик. Роман обещал и сделал это. Он нам обещал выйти на лед, и действительно вышел и выступил. Просто потрясающе!» — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Выступление Костомарова состоялось в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве. Роман выступал в коньках и с бионическими протезами. В номере он катался со своей супругой Оксаной Домниной.