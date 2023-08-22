Загитова выложила видео за рулем машины, проезжающей на зеленый свет для пешеходов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих соцсетях опубликовала видео, на котором едет за рулем автомобиля по вечерней Москве.

Видео примечательно тем, что на нем видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет. Все снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

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Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.