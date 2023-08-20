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Сегодня, 21:17

Загитова — об отношениях: «Я в свободном плавании, поэтому саморазвитие, тренировки, это все»

Загитова рассказала, каким должен быть ее идеальный избранник
Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ рассказала, каким видит идеал своего мужчины.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все. Идеал мужчины? На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась» — сказала Загитова.

Ранее 21-летняя спортсменка в своих соцсетях обратилась к людям, которые ее критикуют, и призвала их «развиваться и пробовать что-то новое».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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