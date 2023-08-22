Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Тарасова не согласна с решением переименовать стадион в Дагестане после слов Исинбаевой: «Она — герой России»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о переименовании стадиона в Дагестане.

«Я не согласна с таким решением. Нам не нужно забывать своих героев. Исинбаева — герой России! Она успешно выступала за нашу страну, вследствие чего в ее честь был назван стадион. Никто не возражал против этого. Я не понимаю, почему его надо переименовывать. К чему это все?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.

Елена Исинбаева
Татьяна Тарасова
6
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Еременко — о тренировках в США: «Мне хорошо там, где я не трачу себя впустую»
Новости
RSS RSS
Все новости