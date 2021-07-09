Александр Самарин в олимпийском сезоне будет выступать по музыку из фильма «Матрица»

Тренер фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская рассказала, под какую музыку спортсмен будет выступать во время олимпийского сезона.

«Обе программы готовы, их постановкой занимался Никита Михайлов. Музыкой для короткой программы будет саундтрек из фильма «Матрица», произвольная поставлена на композиции Араша Lord & Master, а также Армана Амара — Save us и La terre vue du ciel», — цитирует Соколову ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся в феврале 2022 года.