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Степанова и Букин выбрали для короткой программы хип-хоп и блюз

09:50
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Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выбрали для короткой программы на олимпийский сезон хип-хоп и блюз. Об этом сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

«Все программы поставлены, все готово, — цитирует ТАСС тренеров. — Для ритм-танца мы выбрали хип-хоп и блюз. О музыке расскажем чуть позже».

Ранее Международный союз конькобежцев объявил ритм и паттерн на олимпийский сезон. Для ритма спортсмены должны использовать не менее двух из следующих примеров — хип-хоп, диско, авинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз. Диапазон темпа (паттерн) — полуночный блюз, то есть 86-96 ударов в минуту.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11863027

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