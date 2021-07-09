Степанова и Букин выбрали для короткой программы хип-хоп и блюз

Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выбрали для короткой программы на олимпийский сезон хип-хоп и блюз. Об этом сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

«Все программы поставлены, все готово, — цитирует ТАСС тренеров. — Для ритм-танца мы выбрали хип-хоп и блюз. О музыке расскажем чуть позже».

Ранее Международный союз конькобежцев объявил ритм и паттерн на олимпийский сезон. Для ритма спортсмены должны использовать не менее двух из следующих примеров — хип-хоп, диско, авинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз. Диапазон темпа (паттерн) — полуночный блюз, то есть 86-96 ударов в минуту.