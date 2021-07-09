Медведева: «Не заявляла о завершении карьеры. Никогда не говорю «никогда»

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о своем будущем в фигурном катании. На пресс-конференции перед премьерой спектакля «Анна Каренина» в Сочи спортсменка ответила на вопрос одной из журналисток, которая заявила, что Медведева «совсем недавно покинула профессиональный спорт».

«Наверное, я вначале немножечко позанудствую и начну с терминов. Любительский — это как раз спорт высших достижений, а профессиональный — как раз то, зачем сегодня мы все вместе собрались. Во-первых, информации о завершении карьеры пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст. Тогда она будет на 100 процентов достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было. Так что давайте жить сегодняшним днем», — приводит Sport24 слова Медведевой.

Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины. 14 мая стало известно, что 21-летняя спортсменка не попала в состав сборной России на сезон-2021/2022.