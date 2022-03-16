12-летняя фигуристка Гордеева рассказала о сложности четверных прыжков

12-летняя российская фигуристка Мария Гордеева рассказала об изучении четверных прыжков.

«Четверные — это круто! Когда у меня в первый раз получился четверной, было так радостно! Я очень долго учила четверной и первым прыгнула сальхов. Даже запомнила дату — 18 декабря 2021 года. Два с половиной года учила четверной, и еще год понадобился, чтобы вкатать его в программе.

Это было нелегко. Вроде все уже получалось, но я падала и падала. И как-то пришла на тренировку и подумала: «Сколько можно уже падать?» Знаете, наступает такая стадия, когда падаешь с чистейшего прыжка: четыре оборота делаешь и садишься на попу. Не потому, что не можешь, а просто не получается переключиться с «не умею» на «умею». Даже на удочке, когда делала, тренер говорил: «Я тебя не поднимаю, прыгаешь сама». Но стоило ему убрать удочку, и я падала.

Сейчас я поставила перед собой планку — учить и делать четверные не со второй попытки, а с первой, потому что в прокате программы второй попытки не будет. Надо сразу делать», — приводит слова Гордеевой пресс-служба ФФККР.

В марте Гордеева исполнила четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом во время произвольной программы на Мемориале Станислава Жука.