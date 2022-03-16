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Сегодня, 15:36

Васильев высказался о развитии фигурного катания в следующем олимпийском цикле

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Фигурист из Латвии Денис Васильев поделился мнением о развитии фигурному катания.

«На мой взгляд, необходимо что-то каждый раз менять, потому что это и есть развитие, — приводит слова Васильева Olympics. — Мы определяем, что можно улучшить, и идем туда. В данный момент все очень сфокусированы на технической составляющей. Я надеюсь, что в следующие четыре года начнется обратное движение к балансу между прыжками и катанием.

Потому что кататься на самом деле тяжелее, чем прыгать. Прыжки — быстрые, агрессивные, по сути, это акробатика на льду. Катание — это контроль, чувство льда. Любое движение на льду, которое очень медленное и плавное, намного тяжелее сделать, чем то же самое движение, но быстро. Быстрое заканчивается слишком быстро, там не требуется много контроля.

Интересно быть тем, кто дает музыку, а не следует ей. В этой разнице в катании я вижу разницу в том, как мы смотрим на мир. Я чувствую, что большинство выходит для того, чтобы сделать программу, сделать то, что запланировано, и все. А я чувствую, что выхожу и хочу поделиться музыкой, хочу быть ею. Я хочу быть тем, кто продемонстрирует представление, а не просто выйдет как атлет на стадион».

В текущем сезоне на чемпионате Европы в Таллине Васильев завоевал бронзовую медаль.

Источник: https://olympics.com/ru/news/figurnoe-katanie-denis-vasilev-katatsya-na-samom-dele-tyazhelee-chem-prygat
Фигурное катание
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