112: перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером

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Российская фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером, сообщает Telegram-канал «112».

16-летняя спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко.

Горбачева пропала 28 августа в 19 часов вечера после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Позже вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.

Мама Горбачевой Екатерина сообщила, что к поискам девочки подключили кинолога с собакой.

В 2023 году Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию.