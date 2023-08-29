Вещи фигуристки Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной

Вещи российской фигуристки Алины Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, самой девочки рядом с вещами нет.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Мама Горбачевой Екатерина рассказала, что к поискам Алины подключили кинолога с собакой.

В 2023 году Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию.