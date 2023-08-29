Вещи фигуристки Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной
Вещи российской фигуристки Алины Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, самой девочки рядом с вещами нет.
16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Мама Горбачевой Екатерина рассказала, что к поискам Алины подключили кинолога с собакой.
В 2023 году Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию.
Источник: Telegram-канал «112»
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