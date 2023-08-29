Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает Telegram-канал фан-клуба спортсменки.

В публикации фан-клуба говорится, что 16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Горбачева зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Telegram-канал «Team Gorbacheva Official» информирует, что последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Если у кого-то есть информация по ее местонахождении, то можно написать в @TeamGorbacheva_Official_bot.

Telegram-канал «112» сообщил, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной, но самой девочки рядом не было. Мама Горбачевой Екатерина рассказала, что к поискам подключили кинолога с собакой.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.