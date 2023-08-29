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Сегодня, 14:27

В районе исчезновения Горбачевой фигуристки «Чкалов Арены» видели странного мужчину

Алина Савинова
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на Покровской набережной, где в последний раз видели 16-летнюю Алину Горбачеву, сообщает Mash.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов вечера. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

В 2023 году Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию.

Алина Горбачева. В Москве пропала фигуристка сборной России. Ее вещи нашли на набережной реки
Источник: https://t.me/breakingmash/47325
Фигурное катание
Алина Горбачева
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