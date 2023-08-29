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Сегодня, 13:22

Мама Горбачевой сообщила, что пока нет никакой информации о местонахождении девочки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мама российской фигуристки Алины Горбачевой Екатерина рассказала, что 16-летнюю девочку все еще ищут. К поискам подключили кинолога с собакой.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — приводит слова Екатерины РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Горбачева пропала 28 августа в 19 часов вечера. Она вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Девушка зашла в парк на набережной в 19.08 и дальше по камерам не зафиксирована.

В 2023 году Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию. Впервые за девять лет этот турнир выиграла девушка не из группы Этери Тутберидзе.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алина Горбачева
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