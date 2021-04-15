Туктамышева: «Когда у меня с головой все в порядке, получаются такие прокаты, как сегодня»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что долго приходила в себя после чемпионата мира в Швеции.

В короткой программе на неофициальном командном ЧМ в Осаке (World Team Trophy) Туктамышева заняла второе место.

«После чемпионата мира было непросто — он отнял очень много эмоций и сил, — цитирует ТАСС Туктамышеву. — Я приходила в себя большую часть времени до этого чемпионата, поэтому здесь уже почувствовала, что я в хорошей кондиции, что я готова. Но мое тело, в принципе, хорошее для фигурного катания, и когда у меня с головой все в порядке, получаются такие прокаты, как сегодня».

В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

Следить за трансляцией первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию можно здесь