Щербакова заявила, что хочет принести максимум баллов сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии и заявила, что хочет принести команде максимальное количество очков на турнире.

«Хочу хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной своим прокатом — это для меня всегда самое главное. Но хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя. Это первые для меня международные командные соревнования, и здесь я действительно почувствовала теплую атмосферу, поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание, это очень приятно», — приводит ТАСС слова Щербаковой.

Спортсменка добавила, что постаралась спокойно отнестись к последнему старту в сезоне.

«Решила отнестись спокойнее, без лишних придирок к себе. Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но здесь мне хотелось получать удовольствие. Я довольна тем, как прошла короткая программа, все в целом получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе», — отметила Щербакова.

Щербакова показала лучший результат в короткой программе, набрав 81,07 балла и установив личный рекорд в карьере. Второе место заняла еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева (80,35 балла).

Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — 10.40 по московскому времени).