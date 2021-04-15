Командный чемпионат мира: Россия лидирует в общем зачете

В Осаке проходит турнир World Team Trophy 2021. На неофициальном командном чемпионате мира по фигурому катанию соревнуются шесть сборных — Россия, Япония, США, Канада, Италия и Франция.

В первый день турнира танцевальные дуэты представили ритм-танец, с короткими программами выступили женщины, также на лед выйдут мужчины.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy 2021

Положение после 2 видов программы из 8

1. Россия — 35

2. Япония — 27

3. США — 25

4. Италия — 22

5. Канада — 14

6. Франция — 12

15 апреля, четверг

Танцы. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,66

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,93

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79

4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 70,34

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66,42

6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 65,06

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78

4. Рика Кихира (Япония) — 69,74

5. Брэди Теннелл (США) — 67,40

6. Карен Чен (США) — 62,48

7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 60,45

8. Женева Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55

9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19

10. Габриэль Дейлман (Канада) — 57,22

11. Майя Маццара (Франция) — 55,31

12. Леа Серна (Франция) — 55,28

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.

16 апреля, пятница

09:20 (мск) Пары. Короткая программа

10:45 (мск) Танцы на льду. Произвольный танец

12:10 (мск) Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

09:15 (мск) Пары. Произвольная программа

10:50 (мск) Женщины. Произвольная программа

За каждую сборную выступают по два фигуриста в соревнованиях одиночников у мужчин и женщин, а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту. Фигуристы исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 баллов: в одиночных разрядах за последнее 12-е место начисляется 1 балл, за первое место — 12, в парных разрядах за последнее 6-е место — 7 баллов, за первое место — 12 баллов. Побеждает та команда, у которой большее количество очков по сумме баллов за короткие и произвольные программы.

Составы сборных и путеводитель по турниру — на этой странице. Результаты, новости и обзоры — в разделе командного чемпионата мира на нашем сайте.