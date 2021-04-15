Командный чемпионат мира: Россия лидирует в общем зачете
В Осаке проходит турнир World Team Trophy 2021. На неофициальном командном чемпионате мира по фигурому катанию соревнуются шесть сборных — Россия, Япония, США, Канада, Италия и Франция.
В первый день турнира танцевальные дуэты представили ритм-танец, с короткими программами выступили женщины, также на лед выйдут мужчины.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy 2021
Положение после 2 видов программы из 8
1. Россия — 35
2. Япония — 27
3. США — 25
4. Италия — 22
5. Канада — 14
6. Франция — 12
15 апреля, четверг
Танцы. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,66
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,93
3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79
4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 70,34
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66,42
6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 65,06
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35
3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78
4. Рика Кихира (Япония) — 69,74
5. Брэди Теннелл (США) — 67,40
6. Карен Чен (США) — 62,48
7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 60,45
8. Женева Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55
9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19
10. Габриэль Дейлман (Канада) — 57,22
11. Майя Маццара (Франция) — 55,31
12. Леа Серна (Франция) — 55,28
Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.
16 апреля, пятница
09:20 (мск) Пары. Короткая программа
10:45 (мск) Танцы на льду. Произвольный танец
12:10 (мск) Мужчины. Произвольная программа
17 апреля, суббота
09:15 (мск) Пары. Произвольная программа
10:50 (мск) Женщины. Произвольная программа
За каждую сборную выступают по два фигуриста в соревнованиях одиночников у мужчин и женщин, а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту. Фигуристы исполняют короткую и произвольную программы, а за занятое место им присуждается от 1 до 12 баллов: в одиночных разрядах за последнее 12-е место начисляется 1 балл, за первое место — 12, в парных разрядах за последнее 6-е место — 7 баллов, за первое место — 12 баллов. Побеждает та команда, у которой большее количество очков по сумме баллов за короткие и произвольные программы.
Составы сборных и путеводитель по турниру — на этой странице. Результаты, новости и обзоры — в разделе командного чемпионата мира на нашем сайте.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю